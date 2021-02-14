Kadıköy'de çam ağacı, araçların üzerine devrildi!

Olay, Kadıköy Suadiye’de dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki çam ağacı devrildi. Çam ağacı o esnada park halinde olan iki aracın üzerine düştü. Günün aydınlanmasıyla durumu fark eden vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler motorlu hızar ile yapılan çalışmalar sonrası devrilen ağacı olay yerinden kaldırdı. Öte yandan, ağacın devrilmesi sonrası iki araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

GÜN AYDINLANINCA FARK ETMİŞLER

Ağacın devrildiği sokakta oturan Murat Engin, "Dün gece kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle devrilmiş. Komşular gün aydınlanınca fark etmişler. İki araçta küçük çaplı maddi hasar oluşmuş, kısıtlama olduğu için gece boyu evdeydik" diye konuştu.

İHA

