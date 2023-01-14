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Kadıköy’de ceza yazan polise ‘İnsan olalım’ diyen taksici, tepki görünce ‘Hepimiz kardeşiz’ diyerek geri adım attı

14.01.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de denetim yapan polis ekipleri, sürücüsünün emniyet kemeri takmadığı tespit edilen ticari taksiyi durdurdu. Polislere ‘mantıklı olalım, akıllı olalım’ diyen taksiciye emniyet kemeri takmamaktan cezai işlem uygulandı. Polisleri ceza yazmaktan vazgeçirmeye çalışan taksici, başarısız olunca bu sefer de polislere ‘Biraz insan olalım’ dedi. Polisin bu söze tepki göstermesi üzerine geri adım atan taksicinin ‘hepimiz kardeşiz’ demesi ilginç anlara sahne oldu.

Kadıköy’de Bağdat Caddesinde trafik polisleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetim esnasında yoldan geçen bir ticari taksi sürücüsünün emniyet kemeri takmadığı görülmesi üzerine araç durduruldu.

"MANTIKLI OLALIM, AKILLI OLALIM"

Taksi sürücüsü promil ölçere üflediği sırada polislere ‘mantıklı olalım, akıllı olalım’ dedi. Taksi sürücüsü, emniyet kemeri takmaması nedeniyle ceza yazılması üzerine aracından inerek polisleri cezadan vazgeçirmek için dil dökmeye başladı. Polisleri vazgeçiremeyen taksici bu sefer de polislere ‘Gerçekten bravo, benim suçum ne? Biraz da insanların yanında olun. Garibanın yanında olun. Maşallah sana. Biraz da insan olalım’ dedi. ‘Biraz da insan olalım’ sözünden rahatsız olan ve tepki gösteren polisin kendisinden şikayetçi olmasından korkan taksici bu sefer de ‘Hepimiz kardeşiz’ diyerek kendisini savundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Kadıköy taksi

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