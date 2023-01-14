Kadıköy’de ceza yazan polise ‘İnsan olalım’ diyen taksici, tepki görünce ‘Hepimiz kardeşiz’ diyerek geri adım attı

Kadıköy’de Bağdat Caddesinde trafik polisleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetim esnasında yoldan geçen bir ticari taksi sürücüsünün emniyet kemeri takmadığı görülmesi üzerine araç durduruldu.

"MANTIKLI OLALIM, AKILLI OLALIM"

Taksi sürücüsü promil ölçere üflediği sırada polislere ‘mantıklı olalım, akıllı olalım’ dedi. Taksi sürücüsü, emniyet kemeri takmaması nedeniyle ceza yazılması üzerine aracından inerek polisleri cezadan vazgeçirmek için dil dökmeye başladı. Polisleri vazgeçiremeyen taksici bu sefer de polislere ‘Gerçekten bravo, benim suçum ne? Biraz da insanların yanında olun. Garibanın yanında olun. Maşallah sana. Biraz da insan olalım’ dedi. ‘Biraz da insan olalım’ sözünden rahatsız olan ve tepki gösteren polisin kendisinden şikayetçi olmasından korkan taksici bu sefer de ‘Hepimiz kardeşiz’ diyerek kendisini savundu.

(İHA)

