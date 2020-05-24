Kadıköy'de dehşet anları! Evden aldığı bıçakla sokağı kan gölüne çevirdi

Olay, Fikirtepe Mahallesi Erler Sokak'ta 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EVDEN ALDIĞI BIÇAKLA 4 KİŞİYİ YARALADI

Tartışmada bir kişi, evden aldığı bıçakla 4 kişiyi yaraladı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler bölgeden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ZIRHLI ARAÇLA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ekipleri olay yerinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan birisi, kendilerini bıçaklayan kişileri ölümle tehdit etti.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

