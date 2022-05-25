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Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ı katleden caniden akılalmaz sözler: Çakralarımı açacağını söyleyip göğsüme dokundu

25.05.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ı bıçaklayarak öldüren ve tutuklanan Ziya E., sorgusunda verdiği ifadeyle dikkat çekti. Katil, ''Doktor hanım reenkarnasyon yaptığını, çakralarımı açmak istediğini söyledi. Vücuduma dokundu, hoşuma gitmedi. Göğsüme dokunmaya devam etti. Bir anda doktor hanımı yerde gördüm. Bıçağı nasıl sapladığımı hatırlamıyorum. Pişmanım'' dedi. Ziya E., cinayetten sonra arkadaşıyla sahilde gezmeye gittiğini de söyledi.

Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ı katleden caniden akılalmaz sözler: Çakralarımı açacağını söyleyip göğsüme dokundu

Diş Hekimi Şeyma Biran (64), 3 gün önce Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki muayenehanesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir kişinin 20 Mayıs günü saat 16:36'da binadan çıktıktan sonra, koşarak hızla uzaklaştığını belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli Z.E. Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı. Cinayet olayına karıştığı tespit edilen şüpheli A.A., savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Tecelli Akbulut, şüpheliler Z.E.'yi "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, A.A.'yı "Suç delillerini gizleme' suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

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"VÜCUDUMA DOKUNDU''

Şüpheli Ziya E., hakimlikteki sorgusunda "Ben suçumu ikrar ediyorum. Doktor hanım reenkarnasyon yaptığını, çakralarımı açmak istediğini söyledi. Bana dokunduktan sonra kendimi kaybettim, bu şeylere inanmadığımı söyledim. Vücuduma dokunmaya başlayınca hoşuma gitmedi. Göğüs bölgeme geldiğinde dokunmaya devam etti, sürekli konuşmaya devam etti. Bir anda doktor hanımı yerde kanlar içinde gördüm ancak, nasıl bıçağı sapladığımı, olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Yaptığımdan çok pişmanım" ifadelerini kullandı. Cinayetten sonra arkadaşıyla sahilde gezmeye gittiğini, vicdan azabı duyduğunu ileri süren şüpheli Ziya E., olayı kimseye anlatmadığını iddia etti.

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"YARDIMDA BULUNMAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Şüpheli A.A. ise, Ziya E.'nin cinayet işlediğinden haberi olmadığını öne sürerek, "Bana kavga ettiğini söyledi. Bira içtik, üzerindeki kanlı tişörtü annesinin görmesini istemediği için çöpe attı. Bıçağın da ben de kalmasını istedi. Ben dükkandaki çöpleri attığım sırada elindeki çantayı da vererek çöpe atmamı istedi. Ben de attım. Kesinlikle suç delilini yok etme veya başka bir türlü yardımda bulunmam söz konusu değildir" dedi.

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TUTUKLANDI

Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği şüpheli Z.E.'nin "Tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Şüpheli A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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(DHA)

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