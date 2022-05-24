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Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ı öldüren katilden ilk ifade: Kendimi kaybettim, bıçağı sapladım

24.05.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de meydana gelen olayda diş hekimi Şeyma Biran ölü bulunmuş, olayın ardından çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemişti. Yapılan çalışmalar sonucunda katilin Z.E. olduğu tespit edilmiş, zanlı adliyeye sevk edilmişti. Z.E. ilk ifadesinde, psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek, ''Konuşurken kendimi kaybettim, bıçağı sapladım. Kendime geldiğimde ölmüştü. Olay hırsızlık gibi görünsün diye maktulün çantasını aldım. Olaydan sonra vicdan azabı çektim'' dedi.

Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ı öldüren katilden ilk ifade: Kendimi kaybettim, bıçağı sapladım

Diş Hekimi 64 yaşındaki Şeyma Biran, 3 gün önce Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki muayenehanesinde bıçakla öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. İncelenen görüntülerde bir kişinin 20 Mayıs günü saat 16.36'da binadan çıktıktan sonra koşarak hızla uzaklaştığı görüldü. Kimliği tespit edilen şüpheli Z.E., Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.

''PSİKOLOJİK SORUNUM VAR''

Şüpheli Z.E. emniyetteki verdiği ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek, diş hekimi tabelasını görerek Şeyma Biran'ı muayenesine gittiğini, Biran'ın muayene sonrası tedavi için 11 bin lira fiyat çıkardığını, bu sırada kendisini kaybettiğini ve olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Tedavinin ardından kamp yapmaya gideceğini ve o gün bir avcılık mağazasından aldığı bıçağı sırt çantasına koyduğunu söyleyen Z.E. aynı gün öğleden sonra tekrar muayenehaneye gittiğini söyledi.

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''KENDİME GELDİĞİMDE ÖLMÜŞTÜ''

Şüpheli Z.E.'nin ifadesinde “Konuşurken kendimi kaybettim, bıçağı sapladım. Kendime geldiğimde ölmüştü" dediği öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde “Olay hırsızlık gibi görünsün diye maktulün çantasını aldım. Olaydan sonra vicdan azabı çektim" şeklinde beyanda bulunan Z.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli Z.E.'nin adliyedeki işlemleri ise devam ediyor.

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Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki 6 katlı binanın birinci katındaki muayenehanede diş hekimi Şeyma Biran, 21 Mayıs'ta kesici aletle öldürülmüş bulunmuştu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli olarak Z.E'yi gözaltına almıştı.

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(DHA)

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