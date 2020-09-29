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Kadıköy'de dolu yağışı nedeniyle çok sayıda kuş öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 17:22 | Son Güncelleme

Kadıköy'de etkili olan sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle birçok nokta beyaza bürünürken, çok sayıda kuşun öldüğü görüldü.

Kadıköy'de dolu yağışı nedeniyle çok sayıda kuş öldü

Meteorolojinin uyarılarının ardından özellikle Boğaz çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oldu. Sağanak yağış ve ardından başlayan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar, araçlarının hasar görmemesi için önlem almaya çalıştı.

ÇOK SAYIDA KUŞ ÖLDÜ

Dolu yağışı nedeniyle çok sayıda kuşun öldüğü görüldü. Belediye ekipleri, parktaki ölü kuşları poşetlere koyarak topladı. Çok sayıda kuşun da yağmur ve doludan ıslanarak olumsuz etkilendiği görüldü.

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Kaynak: DHA


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