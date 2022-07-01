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  4. Kadıköy’de eski sevgilisi dehşeti! Çığlıklarını duyan yardıma koştu

Kadıköy’de eski sevgilisi dehşeti! Çığlıklarını duyan yardıma koştu

01.07.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Eski sevgilisi Ç.G. isimli kadını kaldığı evden zorla dışarı çıkaran M.T , genç kadını taksiyle kaçırmaya çalıştı. Taksiye binmek istemeyen kadının çığlıklılarını duyan çevredekiler, genç kadının yardımına koştu. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli M.T.'yi gözaltına aldı. Korku dolu o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları!

Kadıköy’de eski sevgilisi dehşeti! Çığlıklarını duyan yardıma koştu

Kadıköy'de eski sevgilisinden ayrılan Ç.G. isimli kadın arkadaşı B.B.K. evine taşındı. İddiaya göre, geçen pazartesi günü 22.00 sıralarında eski sevgilisinin kaldığı eve gelen M.T tehdit ve hakaretler savurarak eve zarar verdi. Bir süre sonra evden ayrılan M.T salı günü sabah saatlerinde tekrar Ç.G.'nin kaldığı eve geldi. Zorla eve giren saldırgan Ç.G.’yi darp ederek dışarı çıkardı.

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Saldırgan ,kolundan tuttuğu kadını yol boyunca sürükleyerek sokağın başında bekleyen taksiye zorla bindirmeye çalıştı. Ç.G.'nin yardım çığlıklarını duyan çevredeki esnaf yardıma koştu. Çevredekiler kadının taksiye bindirilmesine engel olarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli M.T.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise şüpheliye ait olduğu öğrenilen bir bıçak ele geçirildi.

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"YARDIM ÇIĞLIKLARI DUYDUM"

Esnaf Ali Osman Filiz "Sabah saatlerinde dışarıdan yardım çığlıkları duydum. Genç bir kadının evinden zorla çıkartılarak,taksiye bindirilmek istenmesine şahit olduk. Diğer esnaf arkadaşlarla olaya müdahil olduk. Bende 4 kız babasıyım,kendi evladımız gibi saldırganın elinden aldık.Polisler gelerek gözaltına aldı" dedi.

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Esnaf Yalçın Yıldırım ise "Kadının kolundan çekilerek zorla taksiye bindirilmek istendi.Çevredeki esnaflarda kadına yardımcı oldu. Adamın birkaç kez kadını darp etmeye çalışmış.Kadını kaçırmaya çalışmış,taksici de gitmemiş. Bütün esnaf kadına yardım etti" diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy kaçırma
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