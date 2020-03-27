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Kadıköy’de esnaf korona virüse karşı pet şişeden maske yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2020 09:54 | Son Güncelleme

Koronavirüsün dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde Kadıköy'deki bir esnafın koronavirüse karşı ürettiği ilginç maske görenleri şaşırttı. 5 litrelik pet şişe kullanarak kendi maskesini üreten esnaf, pet şişenin ağız kısmındaki kapağa açtığı deliklerle nefes aldığını söyledi.

Kadıköy’de ise bir esnaf pet şişeden kendi maskesini üretti. Pet şişeden maskesiyle esnafı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Esnafı görenler dönüp bir kez daha baktı.

'İnsanın zorda kalınca yapamayacağı bir şey yok'

Maske bulamadığı böyle ilginç bir çözüm bulduğunu ifade eden Esnaf Ahmet Fahrettin Övünçkaya, şunları söyledi:
“Böyle ilginç bir şey çok sağlıklı, ön kısmında olan deliklerden hava alıyor ve ses geçiriyor rahatça konuşabiliyor gerektiğinde yemekte yiyebiliyor su da içebiliyorum. Boş su şişesini kestim, arka kısmını çıkarttım. Bunu herkes yapabilir baş kısmını lastik ile bağladım. İnsan zorda kalınca yapamayacağı bir şey yok. ”
“Kolonyada pahalı olunca evde kolonya da yapabiliyorum. Normal insanların taktığı maskeden daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Kapağını açarak konuşabiliyor, ağız kısmından çatalı tutarak yemekte yiyebiliyorum.” (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
maske pet şişe koronavirüs

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