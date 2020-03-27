Kadıköy’de esnaf korona virüse karşı pet şişeden maske yaptı

Kadıköy’de ise bir esnaf pet şişeden kendi maskesini üretti. Pet şişeden maskesiyle esnafı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Esnafı görenler dönüp bir kez daha baktı.

'İnsanın zorda kalınca yapamayacağı bir şey yok'

Maske bulamadığı böyle ilginç bir çözüm bulduğunu ifade eden Esnaf Ahmet Fahrettin Övünçkaya, şunları söyledi:

“Böyle ilginç bir şey çok sağlıklı, ön kısmında olan deliklerden hava alıyor ve ses geçiriyor rahatça konuşabiliyor gerektiğinde yemekte yiyebiliyor su da içebiliyorum. Boş su şişesini kestim, arka kısmını çıkarttım. Bunu herkes yapabilir baş kısmını lastik ile bağladım. İnsan zorda kalınca yapamayacağı bir şey yok. ”