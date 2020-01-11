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  4. Kadıköy'de esrarengiz ölüm! Yangına giden ekipler bu halde buldu

Kadıköy'de esrarengiz ölüm! Yangına giden ekipler bu halde buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 03:31 | Son Güncelleme

Kadıköy'de bir yangına giden polis ve itfaiye ekipleri, yangın çıkan dairede yaşayan 26 yaşındaki genci yaşadığı yerin arka bahçesinde yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan yaralı genç hayatını kaybetti. Polis olayın bir cinayet olup olmadığı üzerine çalışmasını sürdürürken hayatını kaybeden gencin çıplak olduğu ve boyun kısımlarında kan olduğu öğrenildi.

Olay, Rasimpaşa Mahallesi İzzettin Sokak'ta saat 00.00 sıralarında 5 katlı apartmanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangını kısa sürede söndürülürken dairede bir süre soğutma çalışması yaptı.

ARKA BAHÇEDE YARALI HALDE BULUNDU

Ekiplerin çalışması esnasında bir apartman sakini, yangın sırasında arka bahçeye birisinin atladığını söyledi. Polis ve itfaiye ekipleri apartmanın arka bahçesini kontrol ettiklerinde yangın çıkan dairede yaşayan 26 yaşındaki Oğulkan Soner E. adlı kişiyi yaralı halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 26 yaşındaki genç, sedyeye konularak ambulansa taşındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Oğulkan Soner E. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BOYUN KISMINDA KAN VARDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler evinin içerisinde yaklaşık iki saat delil araştırma yaptı. Ekiplerin incelemelerin ardından çevredeki vatandaşların olayla ilgili bilgisine başvururken yangının çıktığı daire tamamen kullanılmaz hale geldi. Polis olayın bir cinayet olup olmadığı üzerine çalışmasını sürdürürken hayatını kaybeden Oğulkan Soner E.'nin çıplak olduğu ve boyun kısımlarında kan olduğu öğrenildi.

(DHA)

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