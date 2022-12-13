Kadıköy'de eylem yaptılar! "En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olsun"

Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, en düşük maaşın asgari ücret düzeyinde olması ve şartlarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yaptı.

Kadıköy İskelesi Atatürk Anıtı önündeki eyleme, sendika üyelerinin yanı sıra bazı siyasi parti temsilcileri ve meslek örgütü üyeleri de katıldı.

"Emekli maaşı ile geçinemiyoruz" ve "Maaşlara ek zam yapılsın" pankartlarının taşındığı eylemde grup adına yapılan açıklamada, emekli maaşının enflasyon verilerine göre iyileştirilmesi ve en düşük maaşın asgari ücret düzeyine çıkarılması çağrısında bulunuldu.

"İHTİYAÇLARIMIZI ALAMAZ DURUMA GELDİK"

Bütçe görüşmelerinde emekliler için ayrılan payın artırılması gerektiği belirtilen açıklamada, "TÜİK verilerine göre yüzde 85'e varan enflasyon yüzünden en önemli ihtiyaçlarımızı alamaz duruma geldik. Emek verdiğimiz ülkede insanca yaşamak istiyoruz. Ödediğimiz primlerin karşılığını, hakkımız olanı istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca intibak yasanının çıkarılması, emeklilere yılda 4 kez asgari ücret düzeyinde ikramiye ödenmesi, elektrik, su ve doğal gaz giderleri için katkıda bulunulması istendi.

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı. (AA)

