Kadıköy'de feci kaza! Kaldırıma çıkan minibüs 2 kişiyi ezdi

Kadıköy'de, otomobilin ani fren yapması sonucu arkasındaki minibüs direksiyonu kırarak kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda bulunan ve Kadıköy Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.15 sıralarında Kadıköy’de yaşandı. İddiaya göre yolda seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü aniden fren yaptı. Otomobilin arkasından ilerleyen Pendik - Kadıköy seferi yapan hatlı minibüsün sürücüsü Abdulkadir Gürbüz otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. İçi yolcu dolu minibüs kaldırıma çıktı. O esnada kaldırımda bulunan 1’i kadın ve 1’i erkek iki belediye işçisi minibüsün altında kalarak yaralandı. Otomobil sürücüsü iddiaya göre aracıyla olay yerinden kaçtı. Kadıköy Belediyesinde görevli olan işçilerin yaralanması üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaralılardan birinin sara hastası olduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya karışan minibüs sürücüsü Abdulkadir Gürbüz, “Acemi biriydi herhalde. Yolcular da gördü. Yolun ortasında fren yaptı. Tam göremedim. O anda vurmamak için hafif sola kırdım. Süratim de azdı. Yolcular da sinirle arabaya saldırdı zaten. Adam durmadan kaçtı” dedi. (İHA)



