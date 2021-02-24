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  4. Kadıköy'de genç kıza darp iddiası ortalığı karıştırdı

Kadıköy'de genç kıza darp iddiası ortalığı karıştırdı

24.02.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Kadıköy'de genç kıza darp iddiası ortalığı karıştırdı

Kadıköy'de sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edilen genç kız çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Şikayetçi olmayacağını söyleyen genç kız erkek arkadaşıyla uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, genç kıza sokakta hakaret ettikten sonra dövmeye kalktı. Çevredekiler, duruma müdahale etti. İkilinin arasına giren vatandaşlar genç kızı döven kişiyi uyarmaya çalışsa da, uyarılara aldırış etmeyen kişi, kimsenin karışmamasını istedi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis memuruna şikayetçi olmadığını söyleyen genç kız ise erkek arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Genç kızın şikayetçi olmaması ise vatandaşların tepkisine yol açtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

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