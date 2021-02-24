Kadıköy'de genç kıza darp iddiası ortalığı karıştırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, genç kıza sokakta hakaret ettikten sonra dövmeye kalktı. Çevredekiler, duruma müdahale etti. İkilinin arasına giren vatandaşlar genç kızı döven kişiyi uyarmaya çalışsa da, uyarılara aldırış etmeyen kişi, kimsenin karışmamasını istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis memuruna şikayetçi olmadığını söyleyen genç kız ise erkek arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Genç kızın şikayetçi olmaması ise vatandaşların tepkisine yol açtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

