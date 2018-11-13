HABER

Kadıköy'de hafriyat kamyonu devrildi!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 16:39 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy D-100 Karayolu bağlantı yolunda hafriyat kamyonu devrildi. Şans eseri kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken kamyonu kaldırmak için vinç istendi

Kadıköy'de hafriyat kamyonu devrildi!

Kaza saat 12.30 sıralarında Kadıköy D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii bağlantı yolunda meydana geldi. Fatih Karabacak yönetimindeki 34 FN 3306 plakalı hafriyat kamyonu, direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrildi. Kamyon şoförü kazadan yara almadan kurtulurken devrilen kamyonu kaldırmak için vinç istendi. Kazayı gören Enes Köşken “Karşıdan geliyorduk biz diğer taraftan bir anda devrilmesiyle kendimizi zor attık. Yaralı yok Allah'a şükür. Burası kalabalık değildi kalabalık olsaydı sıkıntıydı" dedi.


PARTNERSokak ortasında diş tedavisini gören şok oluyorSokak ortasında diş tedavisini gören şok oluyor
Nusaybin’de kamyon ile biçerdöver çarpıştıNusaybin’de kamyon ile biçerdöver çarpıştı
Edremit’te, kargodan 3 ruhsatsız tabanca çıktıEdremit’te, kargodan 3 ruhsatsız tabanca çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadıköy Kaza hafriyat kamyonu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Şeyma Subaşı'dan 'Sadece yatakta iyi olduğun için bugünlere geldin' diyen takipçisine yanıt!

Şeyma Subaşı'dan 'Sadece yatakta iyi olduğun için bugünlere geldin' diyen takipçisine yanıt!

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

Iraklı beş kardeş inanılmazı başarıyor

Iraklı beş kardeş inanılmazı başarıyor

Yasak aşk vahşeti! Öldürdüğü kişinin kuzenini rehin aldı

Yasak aşk vahşeti! Öldürdüğü kişinin kuzenini rehin aldı

Görücü usulü tanıştı, altınlarla beraber kaçtı!

Görücü usulü tanıştı, altınlarla beraber kaçtı!

Efsanelere konu olan ejderha taşı Elazığ'da bulundu!

Efsanelere konu olan ejderha taşı Elazığ'da bulundu!

Çorlu'da bir kadın Atatürk Anıtı'na baltayla saldırdı! Her yerde aranıyor...

Çorlu'da bir kadın Atatürk Anıtı'na baltayla saldırdı! Her yerde aranıyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.