HABER

KADIKÖY' DE HAFRİYAT KAMYONU KAZASI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 12:17 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak, refüje çıktı.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak, refüje çıktı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, Kozyatağı Tuzcuoğlu Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na bağlantı yolunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Saydam yönetimindeki 34 HD 9169 plakalı hafriyat kamyonu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri çarptı. Bariyerleri parçalayan kamyon refüje çıkarak, durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, parçalanan bariyerler kesilerek, kamyon yoldan çekildi. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Kamyondan görüntü
-Parçalanan bariyerlerden görüntü
-Ekiplerin kurtarma çalışmaları
-Sürücü ile röp
-Trafikten görüntü
-Genel ve detay görünütler

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Yaşam Vadisi Ege ve Akdeniz türküleri ile yankılandıYaşam Vadisi Ege ve Akdeniz türküleri ile yankılandı
Köylüler, kahve yerine kütüphaneye gidiyorKöylüler, kahve yerine kütüphaneye gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İmamoğlu'nun 'borç ve israf' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Konya'da MHP'li belediye başkanı İhsan Öztoklu'yu kim neden öldürdü?

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

İstanbul'da son dakika operasyon haberi! 313 tarihi eser ele geçirildi, gözaltılar var

İstanbul'da dev operasyon! 313 tarihi eser...

İstanbul'dan kahreden kaza haberi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

İstanbul'dan kahreden haber: 1 polis şehit

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için ADD'den iptal başvurusu

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için iptal başvurusu

MLKP nedir? MLKP terör örgütü hakkında bilgiler!

MLKP terör örgütü nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.