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Kadıköy'de hareketli anlar! 1 saat içinde denizden 2 ceset çıktı! Cesetlerden birinin Ercan Küçükaydın'a ait olduğu belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 14:13 | Son Güncelleme

Kadıköy'de bir saat içinde denizden çıkan iki ceset ekipleri harekete geçirdi. Rıhtımdan çıkarılan cesetlerden birinin 1 ay önce kaybolan ve televizyon programında da aranan Ercan Küçükaydın'a ait olduğu belirlendi.

Kadıköy'de hareketli anlar! 1 saat içinde denizden 2 ceset çıktı! Cesetlerden birinin Ercan Küçükaydın'a ait olduğu belirlendi

Kadıköy Suadiye sahilde saat 11.30 sıralarında taş toplayan bir kadın denizdeki cesedi fark etti. Durum polis ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedi inceledi. Kimliği belirlenemeyen kişiye ait ceset incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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RIHTIM'DA İKİNCİ CESET

İkinci ceset ise Kadıköy Rıhtım'dan çıktı. Yapılan inceleme sonrası cesedin 1 ay önce kaybolan ve televizyon programında da aranan Ercan Küçükaydın'a olduğu belirlendi.

ERCAN KUCUKKAYA

Küçükaydın'ın cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis olaylarla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

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 Kadıköy'de 1 saat içinde denizden 2 ceset çıktı Kadıköy'de 1 saat içinde denizden 2 ceset çıktı
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