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Kadıköy'de hareketli anlar! Kaçan sürücü çarptığı polisleri yaraladı! Lastikleri patlatılarak yakalandı

21.06.2023 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, kaçarken motosikletli polis ekiplerine çarptı. Polis memurları hafif yaralanırken, sürücü kaçmaya devam etti. Otomobilin lastiklerini patlatan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

Kadıköy'de hareketli anlar! Kaçan sürücü çarptığı polisleri yaraladı! Lastikleri patlatılarak yakalandı

Kadıköy'deki olay 15.30 sıralarında D-100 Karayolu, Göztepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, emniyet şeridi üzerinde ilerleyen otomobili polis ekipleri durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Trafiğinde yoğunlaşmasıyla birlikte motosikletli polisler aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü motosikletli polis ekiplerine çarparak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri otomobili lastiklerini patlatarak durdururken sürücü gözaltına alındı.

POLİSLER HAFİF YARALANDI

Otomobilin çarptığı motosikletli polis ekibinde görevli polislerin hafif yaralandığı öğrenilirken, polis ekipleri tarafından üst araması yapılan sürücünün O.K.G. olduğu belirlendi.

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D-100 Karayolu Göztepe yan yol bir süre trafiğe kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de araç üzerinde inceleme yaptı.

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Yapılan çalışmaların ardından O.K.G. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, otomobil ve motosikletin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. (DHA)

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