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Kadıköy'de hareketli dakikalar! Metro şantiyesinde vinç devrildi

15.06.2023 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de metro şantiyesinde vinç devrildi. Kazada vinç operatörü hafif şekilde yaralanırken sokak trafiğe kapatıldı.

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Metro şantiyesinde vinç devrildi

İstanbul Kadıköy'de Göztepe-Ümraniye Metro Hattı şantiye sahasında kamyon üstü vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.

Göztepe Mahallesi Hamit Oskay Sokak'taki M12 Göztepe-Ümraniye Metro Hattı şantiyesinde çalışan kamyon üstü vinç, alandan iş makinesi çıkarırken devrildi.

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Kazada kamyon üzerindeki kabinde bulunan operatör yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

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Yaralı operatör çevredeki vatandaşlar ve şantiyedeki işçiler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza nedeniyle sokak trafiğe kapanırken, vinci kaldırma çalışmaları devam ediyor. (AA)

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Kadıköy metro

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