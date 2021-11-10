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  4. Kadıköy'de ilginç görüntü! Çalışma sırasında boru patladı, metrelerce yükseğe su fışkırdı

Kadıköy'de ilginç görüntü! Çalışma sırasında boru patladı, metrelerce yükseğe su fışkırdı

10.11.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin iş makinesiyle çalışması sırasında iki gündür sızıntı olan su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı.

Kadıköy'de ilginç görüntü! Çalışma sırasında boru patladı, metrelerce yükseğe su fışkırdı

Olay, Feneryolu Mahallesi Selvi Çıkmazı Sokak'ta yaşandı. İSKİ ekiplerinin kullandığı iş makinasının yaptığı çalışma sırasında, iki gündüz sızıntı olduğu öğrenilen su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su, yakındaki bir binanın beşinci katı kadar yükseğe ulaştı. Uzun süre tazyikli şekilde fışkıran su nedeniyle çevrede su birikintileri oluştu. Olay yerine gelen bir iş makinesi, boru üzerine baskı yaparak suyun fışkırmasını önlerken ekipler, patlayan boru üzerinde çalışma yaptı. Çalışmaların bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

"İKİ, ÜÇ BİNA SU ALTINDA KALDI. ASANSÖRLER ZARAR GÖRDÜ"

Görgü tanığı Murat Alparslan olayla ilgili, "Ufak bir sızıntı vardı. Kepçenin çalışması sırasında tamamen patladı. Ana hattan buraya gelen vana olmadığı için suyu kesemediler. Ekipler iki gündür uğraşıyorlar. Bir türlü suyu kesemediler. İki, üç tane bina su altında kaldı. Asansörler falan zarar gördü. Bayağı bir zayiat var. Burası içme suyu hattı" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy İSKİ
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