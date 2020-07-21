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Kadıköy'de izinsiz yürüyüş: 55 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 02:44 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen patlamanın beşinci yılı nedeniyle yaşamını yitirenlerle ilgili olarak Kadıköy'de gerçekleştirilen anma etkinliğinin ardından izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan 55 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy'de izinsiz yürüyüş: 55 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale edildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen patlamanın 5'inci yıl dönümünde yaşamını yitirenlerle ilgili olarak gerçekleştirilen anma etkinliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Temmuz 2020 tarihi saat 18.00 sıralarında ilimiz Kadıköy ilçesi Halit Ağa Caddesi HDP ilçe binası önünde aralarında SGDF, ESP, HDP, CHP Kadıköy İlçe Teşkilatı, CHP Üsküdar İlçe Teşkilatı, Kaldıraç, Dev-Güç, Anarşist Gençlik, EHP, Birleşik Devrimci Parti, TİP ve DÖB ve bazı marjinal gruplardan oluşan yaklaşık 300 kişilik grubun 18.45 sıralarında dağılmasından sonra bazı grupların ara sokaklarda toplanarak Kadıköy Süreyya Operası önüne illegal olarak yürüyüşe geçmek istemesi üzerine toplanan gruba görevlilerimizce sözlü ikazda bulunulmuş ancak grubun çöp konteynerlerini devirerek yola barikat kurup, çevredeki işyerleri ve araçlara saldırması ve görevli personelimize taş ve sopalarla mukavemet göstermesi üzerine gruba müdahale edilmiş ve gruptan toplam 55 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar ile ilgili tahkikat devam etmektedir."

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