Kadıköy'de kilise kapısına 'Allah 1' yazan kişi serbest bırakıldı! ''Biz de farklı bir şey söylemiyoruz''

Olay 2 gün önce Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde bulunan Anadolu Protestan Kilisesi'nde meydana geldi. İddialara göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kilisenin kapısına sprey boya ile "Allah 1" yazdı. Kiliseye gelenler yazıyı fark ederek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kilisenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polisin incelemesinin ardından yazı, kilise görevlileri tarafından temizlendi.

''PSİKOLOJİM BOZUK'' SAVUNMASI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Psikolojim bozuk" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi. Şüphelinin emniyette ifade vermesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

''BİZ DE ALLAH'IN BİR OLDUĞUNU SÖYLÜYORUZ''

Kilise cemaatinden Volkan Çayır, "Sık sık olan bir olay bu. Üçüncü boyanmamız. Ben görevli değilim, kilisenin cemaatinden biriyim. Yüzde 90 bizim diğer kardeşlerimiz sildi. Güvenliğimizi polis sağlıyor, kilisenin kendi güvenliği değil, devletin sağladığı. Polisin konu ile bilgisi var. Yazıyı gördüm fotoğraf olarak geldi. 'Allah 1' yazılmış. Biz de farklı bir şey söylemiyoruz. Allah'ın bir olduğunu söylüyoruz" dedi.

(DHA)

