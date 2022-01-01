HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadıköy'de kilise kapısına 'Allah 1' yazan kişi serbest bırakıldı! ''Biz de farklı bir şey söylemiyoruz''

Kadıköy'de kilise kapısına 'Allah 1' yazan kişi serbest bırakıldı! ''Biz de farklı bir şey söylemiyoruz''

01.01.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de bulunan Anadolu Protestan Kilisesi'nin kapısına 2 gün önce sprey boya ile "Allah 1" yazdığı iddia edilen şüpheli, emniyette ifade vermesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yazı, kilise görevlileri tarafından temizlendi. Kilise cemaatinden Volkan Çayır, "Sık sık olan bir olay bu. Üçüncü boyanmamız. Ben görevli değilim, kilisenin cemaatinden biriyim. 'Allah 1' yazılmış. Biz de farklı bir şey söylemiyoruz. Allah'ın bir olduğunu söylüyoruz" dedi.

Olay 2 gün önce Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde bulunan Anadolu Protestan Kilisesi'nde meydana geldi. İddialara göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kilisenin kapısına sprey boya ile "Allah 1" yazdı. Kiliseye gelenler yazıyı fark ederek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kilisenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polisin incelemesinin ardından yazı, kilise görevlileri tarafından temizlendi.

''PSİKOLOJİM BOZUK'' SAVUNMASI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Psikolojim bozuk" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi. Şüphelinin emniyette ifade vermesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Screenshot_5

''BİZ DE ALLAH'IN BİR OLDUĞUNU SÖYLÜYORUZ''

Kilise cemaatinden Volkan Çayır, "Sık sık olan bir olay bu. Üçüncü boyanmamız. Ben görevli değilim, kilisenin cemaatinden biriyim. Yüzde 90 bizim diğer kardeşlerimiz sildi. Güvenliğimizi polis sağlıyor, kilisenin kendi güvenliği değil, devletin sağladığı. Polisin konu ile bilgisi var. Yazıyı gördüm fotoğraf olarak geldi. 'Allah 1' yazılmış. Biz de farklı bir şey söylemiyoruz. Allah'ın bir olduğunu söylüyoruz" dedi.

Screenshot_6

Screenshot_7

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Çok ama çok acı! İzmir'deki yangında ölmüşlerdi...Çok ama çok acı! İzmir'deki yangında ölmüşlerdi...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kadıköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Tehlike büyük! "Sadece Omicron değil"

Tehlike büyük! "Sadece Omicron değil"

Polis telsizinde FETÖ propagandası! "Bu namussuzu bulup..."

Polis telsizinde FETÖ propagandası! "Bu namussuzu bulup..."

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.