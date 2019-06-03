Kadıköy'de korku dolu anlar!

İtfaiye ekipleri yangın çıkan binaya girerek tazyikli su ile müdahale etti. Polis ekipleri yangın çıktığı sokakta şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak bir süre soğutma çalışması yaptı.

Tazyikli su ile müdahale edildi

SOKAKTA OTURAN VATANDAŞLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI Yangın sırasında çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadığı ve vatandaşların camlara çıkarak ekiplerin çalışması izlediği görüldü. Binanın bitişiğinde oturan bir kişi de köpeğiyle birlikte çıkarak ekiplerin yangın söndürme çalışması izledi

Sokakta oturan bir vatandaş yangını alevli yanma halini cep telefonu kamerasıyla saniye saniye çekti. Yangın çıktığı üç katlı ahşap binanın bir dernek tarafından kullanıldığı ve yangın çıktığı sırada içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilirken binada hasar oluştu.