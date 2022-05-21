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Kadıköy'de korkunç cinayet! Diş hekimi, ofisinde ölü bulundu

21.05.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de ofisi bulunan 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biren'den haber alamayan yakınları, polise haber verdi. 6 katlı binanın 1'inci katında bulunan ofise giren ekipler, kan donduran manzarayla karşılaştı. Kan gölüne dönen iş yerinde yerde yatarken bulunan yaşlı kadının canice öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kadıköy'de korkunç cinayet! Diş hekimi, ofisinde ölü bulundu

Tüyler ürperten olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1’inci katındaki dairede gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, diş hekimi Şeyma Biran’dan (64) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kapının açılmasının ardından vahşet ortaya çıktı. Kan gölüne dönen ofisin içinde yerde kanlar içinde yatan Birkan'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından canice katledilen kadının cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

ÇALIŞTIĞI OFİSTE CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Polis tarafından yapılan kontrolde Şeyma Biran’ın, başka bir diş hekimiyle ortak olarak kullandıkları ofisinde cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri çevrede önlem alırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, diş hekiminin ofisinde saatlerce inceleme yaptı.

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Yapılan incelemenin ardından toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü. Yapılan inceleme sonrasında Şeyma Biran’ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diş hekiminin boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirtildi.

Polis ekipleri cinayeti işleyen kişi yada kişileri bulmak için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diş hekimi Kadıköy
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