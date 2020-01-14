HABER
  4. Kadıköy'de korkutan anlar! Çekicinin kaldırdığı araçtan yaşlı kadın düştü

Kadıköy'de korkutan anlar! Çekicinin kaldırdığı araçtan yaşlı kadın düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2020 16:58 | Son Güncelleme

Kadıköy'de çekici sürücüsünün içerisini kontrol etmeden çekmeye çalıştığı otomobilden düşen 85 yaşındaki Leyla Çetinkal yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çetinkal'ın kızı Çiğdem Cingi, dün öğle saatlerinde fatura yatırmak için Acıbadem'de yol kenarına aracını park etti.

Faturasını ödedikten sonra dışarı çıkan Cingi, çekici sürücüsünün içerisini kontrol etmeden çekmeye çalıştığı aracından annesinin düştüğünü gördü.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Leyla Çetinkal, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"KAPIDAN ÇIKARKEN BİR ÇIĞLIK DUYDUM"

AA muhabirine açıklama yapan Çiğdem Cingi, annesini arabada bırakıp faturasını yatırmaya gittiğini belirterek, şunları anlattı:

"Aracımı bir cebe park ettim. Annemi arka koltukta bırakarak faturayı ödemeye çıktım. Faturayı ödeyip çıkmam iki dakikamı bile almadı. Çünkü fatura ödeme merkezi boştu. Tam kapıdan çıkarken bir çığlık duydum. 'Arabadan çocuk düştü.' diye bağrışmaları duydum. Kapıdan çıkar çıkmaz aracımın çekici tarafından 2 metre yukarıya kaldırıldığını, annemin araçtan aşağıya düştüğünü ve yerde yattığını gördüm. Annemin yanına koştum. 'Ambulans çağırın.' diye bağırdım. Polis çağırmak istedim. Çekicide görevli polis memuru engellemek istedi. Ben 155'i arayarak polisi çağırdım. Annemi hastaneye kaldırdım. Annemin durumu kritik. Sağ dirsek iki tarafından kırılmış. Sağ tarafından düştüğü için sağ tarafı kırıklar içinde. Annemi ameliyata hazırlıyorlar. Annem, yarın veya öbür gün büyük bir ameliyata girecek. Sorumlulardan davacıyım ve şikayetçiyim. Bundan mesul olanlar cezasını çeksin, bu işin peşini bırakmayacağım."

Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, Leyla Çetinkal'ın çekici tarafından kaldırılan araçtan düşme anı yer görülüyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBikiniyi çıkardıBikiniyi çıkardı
Japonya'da çağrı merkezini 24 bin kere arayan 71 yaşındaki adam tutuklandıJaponya'da çağrı merkezini 24 bin kere arayan 71 yaşındaki adam tutuklandı
Akdamar Adası beyaz gelinliğini giydi! Gören büyüleniyorAkdamar Adası beyaz gelinliğini giydi! Gören büyüleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadıköy çekici kadın

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Erdoğan'dan İBB'nin durdurduğu metro projesiyle ilgili açıklama

Erdoğan'dan İBB'nin durdurduğu metro projesiyle ilgili açıklama

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İşte Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR

İşte Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdamar Adası beyaz gelinliğini giydi! Gören büyüleniyor

Akdamar Adası beyaz gelinliğini giydi! Gören büyüleniyor

Jandarma personeli havale geçiren çocuğu kucağında hastaneye yetiştirdi

Jandarmadan alkışlanacak müdahale

Burdur'da gündüz vakti vaşak görüntülendi

Ender rastlanıyor! Gündüz görüntülendi

Şanlıurfa'da damat, kardeşi tarafından vuruldu! O anlar kamerada

Dehşete düşüren olay! Damadı böyle vurdu

Malatya'da eşyaları ters olarak dizayn edilen ev adeta baş döndürüyor

Birçok ilden görmek için geliyorlar! Buraya girenin adeta başı dönüyor

Son akıma o da uydu! İşte Instagram'ın yeni yıldızı: Vienna

Son akıma o da uydu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.