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Kadıköy'de korkutan anlar! Gürültüyü duyan sokağa fırladı

26.09.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de 5 katlı binada bulunan dairelerin balkonları çöktü. Kendiliğinden büyük gürültü ile çöken balkonlar mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Olay anında balkon ve apartman bahçesinde kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Kadıköy'de korkutan anlar! Gürültüyü duyan sokağa fırladı

Olay, Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Kavuklu Hamdi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, binanın 2. ve 3. katındaki dairelere ait balkonlar gürültüyle çöktü. Çökme sonrası sokağa dökülen vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yıkılan balkonlardan arta kalan beton parçalarını demirlerinden ayırırdı. Çökme olayı yaşandığı esnada balkon ve apartman bahçesinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, olay yerinde tedbir amaçlı sağlık ekipleri bekledi.

BİNA ESKİ VE DEPREM ÖNCESİ YAPILDI

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Sesi duyup dışarıya çıkan mahalle sakini Can Pokoy, "Büyük bir ses duyduk. Binanın iki balkonu yerinden kopmuş. İtfaiyeye haber verdik. Arkadaşlar molozları taşımaya başladı. Çok sağlam gürültü çıktı diyebilirim. Yaralı olmadığını duyduk. Bina biraz eskiydi. Sanırım deprem öncesi yapılan bir binaydı" ifadelerini kullandı.

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DHA

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Kadıköy
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