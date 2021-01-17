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Kadıköy’de korkutan patlama! Mahalleli sokağa döküldü

17.01.2021 00:09 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de korkutan patlama! Mahalleli sokağa döküldü

Kadıköy’de 7 katlı bir binanın en alt katındaki markette henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, mahalle sakinleri komşularına yardım etmek için sokağa döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi Cebesoy Sokak’ta bulunan 7 katlı bir binanın en alt katındaki markette saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

MAHALLE SAKİNLERİ YARDIMA KOŞTU

Apartmanda alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri hem yardıma koştu hem de itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan markete müdahale etti.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTI

Mahalle sakinleri sokağa çıkma kısıtlamasında sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, yangını korku dolu gözlerle izledi. Bazı mahalle sakinlerinin ise cep telefonları ile yangını sosyal medya hesaplarında canlı yayın yaptığı görüldü.

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İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında markette büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangın drone ile görüntülendi.

Öte yandan itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangını gören Serkan Güneş, “Marketten patlama seslerinin yanı sıra alevlerin yükseldiğini gördüm ve itfaiyeye haber verdim. Yangın paniği ile apartman sakinleri aşağıya indi. Ölen ya da yaralanan çok şükür yok. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor” diye konuştu. (İHA)

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