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Kadıköy'de korkutan yangın! 4 katlı bina alev alev yandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 03:54 | Son Güncelleme

Kadıköy'de 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında daire alev alev yandı. Dairede yaşayan yabancı uyruklu 1 kişi ise yangın sonrasında olay yerinden kaçtı.

Kadıköy'de 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında yabancı uyruklu 1 kişinin yaşadığı daire alev alev yandı.

Yangın, Fikirtepe Mahallesi Gonca Sokak üzerinde bulunan katlı bir binanın 4. katında 02:30 sıralarında çıktı. Özbekistan uyruklu bir kişinin yaşadığı daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Yangın esnasında dairede bulunan ve kendi imkanlarıyla daireden çıkan Özbekistan uyruklu 1 kişi, daha sonra olay yerinden ayrıldı. İtfaiye ekipleri yanan dairede bir süre soğutma çalışması yaptı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangımın çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı. (DHA)

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