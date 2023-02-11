Kadıköy'de korkutan yangın! Binada mahsur kaldılar

Erenköy Keşaneler Sokak'ta bulunan 12 katlı bir binada saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre giriş kattaki yönetim binasından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Binanın üst katlarında yaşayanlar, daireler dumanla dolduğu için pencere ve balkonlara çıktı. Çevredekiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Duman içinde kalan binadaki 4 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Binada mahsur kalan bir kişi ise merdiven yardımıyla daireye giren vatandaşlar sayesinde kurtuldu.

Yaşananları, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

DHA

