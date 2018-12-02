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Kadıköy'de linç girişimi! Kadının dediklerini duyan aracından fırladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2018 01:00 | Son Güncelleme

Kadıköy'de taciz iddiası sonrası bıçaklı kavga yaşandı. Bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kadıköy'de linç girişimi! Kadının dediklerini duyan aracından fırladı!

Olay, saat 23.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir asker uğurlama konvoyu trafikte tehlikeli seyrettikleri gerekçesiyle polis ekipleri tarafından durduruldu.

Bu sırada konvoydaki araçtaki bir kadın kendisine çevredeki bir kişi tarafından taciz edildiği iddiasında bulundu. Bunun üzerine konvoydakiler araçlardan inerek taciz ettiği iddia edilen kişiyi linç etmeye çalıştı.

Olay sırasında bir kişi kadını taciz ettiği iddia edilen kişiyi sırtından bıçakladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri de kalabalığı güçlükle dağıttı. Yaralanan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken soruşturma sürüyor. (DHA)

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