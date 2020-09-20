Kadıköy'de lüks otomobilin farlarını 15 saniyede böyle çaldılar

Olay, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bir oto galeride geçtiğimiz gün meydana geldi. Gece saatlerinde şüphelilerden ikisi otoparka girerek araca doğru yönelirken biri de geldikleri araçta bekledi. Lüks aracın yanına gelen iki şüpheli, ellerindeki alet ile 15 saniyede otomobilin iki farını söktü.

HIRSIZLARDAN BİRİ CÜZDANINI DÜŞÜRDÜ

Farın sökülmesi sırasında aracın alarmı çalmaya başladı. Koşarak uzaklaşmaya çalışan hırsızlardan biri cüzdanını düşürdü. Hırsızlar geldikleri araca binerek kaçtılar. Sabah galeriye gelen araç sahibi Mustafa Gerz, lüks otomobilinin ön farlarının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

15 SANİYEDE ÇALMIŞLAR

Otomobilin sahibi Mustafa Gerz , “Gece 3 kişi gelmişler.Araçlarını galerinin oraya çektikten sonra 2’si araçtan inerek galerini otoparkına doğru yürümüş.15 saniyede aracımızın yaklaşık 100 bin değerindeki farlarını çalmış.Alarm çalınca da hırsızlardan biri kaçarken cüzdanının düşürmüş “diye konuştu.

Öte yandan, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde İki kişi lüks aracın yanına gelip ön farlarını söküyor. Alarm çalınca kaçmaya başlayan hırsızlardan birinin cüzdanını yere düşürdüğü görülüyor.

Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

