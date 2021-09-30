Kadıköy’de minibüsçülerin 'ölüm durağı' tehlike saçıyor: Şoförün ruh haline göre yaşıyoruz

Kadıköy’de, Uzunçayır metrobüs durağında inmek isteyen yolcuları durak yerine D-100 karayolu ortasında indiren minibüs şoförleri kazaya davetiye çıkardı. Yolun uzadığı gerekçesiyle şoförler tarafından yol ortasında indirilen vatandaşlar, bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Araçların hızla hareket halinde olduğu yol üzerinde durumu gören araç sürücüleri korna çalarak olaya tepki gösterdi. Trafiğin hızla aktığı yol üzerinde karşı yola geçemeyen kimi vatandaş ise dakikalarca bekledi. Vatandaşlar ise minibüs şoförlerine tepki gösterdi.

''ŞOFÖRÜN RUH HALİNE GÖRE YAŞIYORUZ''

Yol ortasında indirilen yolculardan Serap Çakıl, “Normalde bizi durakta indirmesi gerekiyor. Kendisi yolun ortası olan burayı uygun gördüğü için bizi burada indirdi. Şoför Bey sanırım bugün biraz sinirliydi. İnsanların canı, minibüs şoförünün o günkü ruh haline, sabah nasıl uyandığına bağlı resmen. Şoförler nereyi uygun görürse orada inmek zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

''İNSANLARIN CANLARINI TEHLİKEYE ATIYORLAR''

Yol üzerinde bekleyen bir başka vatandaş Fatih Derebaşı ise “Yolcuların bu noktada indirilmemesi gerekiyor. İşlek olan bir yer burası. İnsanların canlarını tehlikeye atıyorlar. Çok yanlış bir hareket. Burada bir arkadaşımı beklerken çok sayıda minibüsçünün aynı şeyi yaptığını gördüm. Bu konuda denetimlerin sıkılaştırılmasını istiyoruz. İnsan hayatından daha önemli bir şey yok” dedi.

(İHA)

