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  4. Kadıköy'de motosikletle otomobil çarpıştı! 2 yaralı

Kadıköy'de motosikletle otomobil çarpıştı! 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 08:43 | Son Güncelleme

Kadıköy'de dört yol kesişiminde motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette kasksız olduğu öğrenilen iki kişi yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.

Kaza dün saat 15.00 sıralarında Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre dört yol kesişiminde yavaşlayan otomobile, ters yönden gelen ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet büyük bir hızla çarptı. Kask takılı olmayan iki kişi çarpmanın etkisiyle motordan düşerek yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören Cavit Özer, "Motosikletteki iki arkadaş ters yönden hızlı bir şekilde gelirken, otomobildeki sürücü yolu kontrol ediyordu. Motosiklet hızlı bir şeklide çarptı. Biri ağır 2 kişi yaralandı. Kask da yoktu." diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Motosikletteki iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet otomobile çarpıyor. Çapmanın şiddetiyle motosiklettekiler yola savrulurken çevredekiler yaralıların yardımına koşuyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy Kaza Motosiklet

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