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Kadıköy'de öldürülen diş hekiminin katil zanlısı yakalandı

24.05.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de muayenehanesinde öldürülen diş hekimi Şeyma Biran’ın katil zanlısı yakalandı. Şüphelinin cinayetin ardından kaçarak hızla uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki muayenehanesinde diş hekimi Şeyma Biran(64), 3 gün önce bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

CİNAYETİN ARDINDAN KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. İncelenen görüntülerde bir kişinin 20 Mayıs günü saat 16.36'da binadan çıktıktan sonra koşarak hızla uzaklaştığı görüldü.

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Kimliği tespit edilen şüphelinin Rasimpaşa Mahallesi, Macit Erbudak Sokak'taki evine polis bugün operasyon düzenledi. Operasyonda Z.E yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diş hekimi Kadıköy
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