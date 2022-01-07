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Kadıköy'de otomobil duvara çarparak asılı kaldı! "Bekliyoruz öyle..."

07.01.2022 03:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy Acıbadem'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak demir korkuluklara çarptı. Korkulukları aşan otomobil binanın duvarına çarparak asılı kaldı. Olayın görgü tanığı Ahmet Gündoğdu, "İtfaiye 'ben alamam' diyor. Çekici de 'ben alırsam düşer' diyor. Bekliyoruz öyle." dedi.

Kadıköy'de otomobil duvara çarparak asılı kaldı! "Bekliyoruz öyle..."

Kaza, saat 23.45 sıralarında Acıbadem Yeniduygu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil, sürücü G. K.'nın hakimiyeti kaybetmesiyle kaldırımda demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yıkılan korkulukları aşan otomobil binanın duvarına çarparak askıda kaldı. Otomobil sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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"İTFAİYE 'ALAMAM' DİYOR, ÇEKİCİ 'BEN ALIRSAM DÜŞER' DİYOR, BEKLİYORUZ ÖYLE"

Olayın görgü tanığı Ahmet Gündoğdu, "Televizyon izliyordum evde. Bir anda bir gürültü duydum. Çıkıp baktığımızda arabayı bu şekilde gördük. Yaralı falan yok. Sadece gürültüye çıktık. Bayağı bir ses çıktı. Korkudan panikledik. Sadece ben değil, binadaki herkes korkusundan dışarıya çıktı. Ara sokakta böyle bir kaza olması normal değil. Bizimde ilk defa başımıza böyle bir şey geliyor" ifadelerini kullandı. Başka bir mahalle sakini ise, "Bir ses duyduk biz binadan. Binanın çatısı yıkılıyor sandık. Geldik, baktık. Araba motosikletle çarpışmamak için kontrolünü kaybetti diyorlar. Ondan sonra binaya girdi. Burada doğalgaz falan da var. Korktuk patlayacak diye ama bir şey olmadı. İtfaiye 'ben alamam' diyor. Çekici de 'ben alırsam düşer' diyor. Bekliyoruz öyle. Yaralı yoktu. Sadece şoför hanımefendinin biraz dudağı kanamıştı. Evi yakınmış oraya gitti. Onun dışında bir yaralı yok. Sadece hasar var" şeklinde konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Kadıköy
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