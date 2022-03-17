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Kadıköy'de pes dedirten hırsızlık! Şalvarlarına doldurup doldurup çaldılar: Kılçıkları boğazlarına takılsın

17.03.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de balıkçı tezgahından çaldıkları balıkları şalvarlarına doldurup kaçan kişiler kayıplara karışırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. işletme personeli Ersel Ulusoy, ''Sanırım 6 kişi geliyorlar. Birisi tezgâha yaklaşırken diğerleri çevreyi kontrol ediyor. Gelip bizden istemiş olsalardı zaten verirdik. Sanırım çalmak daha kolay geldi. Çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın'' ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de pes dedirten hırsızlık! Şalvarlarına doldurup doldurup çaldılar: Kılçıkları boğazlarına takılsın

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Kadıköy’de bulunan bir balıkçı dükkânında sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, dükkânı açan personelin tezgâh arkasında olmasını fırsat bilen 3 şüpheli, tezgâha yaklaştı. Şüphelilerin 2’si çevreyi gözetlerken, diğer şahıs ise tezgâhta duran balıkları şalvarına doldurdu. Kısa sürede bin liralık balık çalan şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

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''BALIKLARIN KILÇIKLARI BOĞAZLARINA BATSIN''

Hırsızlık olayına ilişkin konuşan işletme personeli Ersel Ulusoy, “Sanırım 6 kişi geliyorlar. Birisi tezgâha yaklaşırken diğerleri çevreyi kontrol ediyor. Bizim personel de o esnada içeride hazırlık yapıyormuş. Bu esnada şüpheliler bunu fırsata çeviriyor. Tezgâhtaki balıkları şalvarlarına doldurmuşlar. Toplamda bin liralık balık çaldılar. Geçtiğimiz dönemlerde komşu esnaflardan da bu şekilde ürün çalmışlardı. Gelip bizden istemiş olsalardı zaten verirdik. Sanırım çalmak daha kolay geldi. Çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın. Başka ne diyeyim?" diye konuştu.

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(İHA)

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Kadıköy
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