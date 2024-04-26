Kadıköy'de seçimi kazanamamıştı! Memleketine dönen Fatih Mehmet Maçoğlu arıcılık yapmaya başladı

Ovacık'ın ardından Tunceli'de Türkiye Komünist Partisi'nden bir dönem belediye başkanlığı görevi yapan Fatih Mehmet Maçoğlu, partisi tarafından sürpriz bir kararla 31 Mart'ta İstanbul Kadıköy'den aday gösterilmişti. 'Komünist başkan' lakaplı Maçoğlu, seçimlerde umduğunu bulamamış ve yüzde 10,02'lik oy almıştı. Maçoğlu seçimlerin ardından memleketi Tunceli'ye geri döndü.

"ARILARIMIZI YÜKSEK RAKIMLI YAYLALARA GÖNDERECEĞİZ"

Maçoğlu, arı yetiştiriciliği yaptığı alandan bir video paylaştı. Maçoğlu paylaşımına "Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kolektif üretim çalışmalarımız hız kazandı. Arı bakımı ve kovanların bölünme işleminin ardından arılarımızı bal üretimi için yüksek rakımlı yaylalara göndereceğiz. Doğayı koruyan, ekolojiyi savunan üretim biçimlerini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda bir parçası olacağız." notunu düştü.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kolektif üretim çalışmalarımız hız kazandı. Arı bakımı ve kovanların bölünme işleminin ardından arılarımızı bal üretimi için yüksek rakımlı yaylalara göndereceğiz. Doğayı koruyan, ekolojiyi savunan üretim biçimlerini desteklemekle kalmayıp aynı… pic.twitter.com/djZUYIgaRM — Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) April 24, 2024







