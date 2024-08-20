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  4. Kadıköy'de sır cinayet! Genç sanatçı elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

Kadıköy'de sır cinayet! Genç sanatçı elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.08.2024 16:59
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İstanbul Kadıköy'de yaşayan 40 yaşındaki mühendis ve sanatçı Çınar Ersanlı'dan günlerdir haber alamayan yakınları evine çilingirle girdi. Talihsiz sanatçı salonunda elleri ve ayakları bağlı, ağzı bir bezle bağlanmış halde bulundu. Sır cinayet için ekipler çalışmalarına başladı.

Kadıköy’de günlerdir kendisinden haber alınamayan amatör müzisyen Çınar Ersanlı, evinde elleri ve ayakları bağlı halde öldürülmüş olarak bulundu.

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HEM MÜHENDİS HEM SANATÇI

Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör olarak müzikle ilgilenen Çınar Ersanlı’nın (40) yakınları günlerdir kendisinden haber alamıyordu.

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EVDE KORKUNÇ MANZARA

Ersan’ın evine giden yakınları, çilingir yardımıyla evin kapısını açtırdı. Kapının açılması ile birlikte yakınları, Ersanlı’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Çınar Ersanlı, evinin salonunda elleri, ayakları ve ağzı havlu bir bezle bağlanmış halde bulundu.

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17 AĞUSTOS'TAN BU YANA HABER ALINAMIYORDU

Ersanlı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden genç müzisyenden 17 Ağustos’tan bu yana haber alınamadığı öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kadıköy sanatçı
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