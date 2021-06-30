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  4. Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

30.06.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de bir kadın, şort giydiği gerekçesiyle kendisine hareket ettiğini öne sürdüğü kişinin görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Çok sayıda kişi kadına destek mesajı atarak duruma tepki gösterdi.

Fikirtepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde kaldırımda yürüyen şortlu bir kadına, iddialara göre bir erkek tarafından giyimi konusunda sözlü müdahalede bulunuldu. Bunun üzerine tepki gösteren kadın, cep telefonu ile görüntü çekerken bir taraftan da kendisine laf atan kişiyle tartışmasını sürdürdü. Görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede yayılarak tepkilere neden oldu. Çok sayıda kişi kadına destek mesajı attı.

Görüntülerde kadına, "Edepsiz" diyen kişi uzaklaştırılmaya çalışılırken, adamın görüntüsünü çeken kadın, "Sen kaç yaşındasın. İster şort giyerim. Utanmıyorum. Benim babam karışmıyor, sana ne benim ne giydiğimden" şeklinde tepki gösterdi. Bu sırada kadına hakaret eden kişi, tartışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar tartışmayı sonlandırmak için zaman zaman araya girdi. Bu sırada kadın, "Ahlaksız mı oldum şort giyiyorum diye? Sanane." şeklinde tepkisini sürdürürken, kadının üzerine doğru gelen kişi, “O şort mu?" şeklinde cevap verdi. Yaşanan olayla ilgili emniyete herhangi bir şikayet başvurusu gelmediği öğrenildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kadıköy
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