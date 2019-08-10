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Kadıköy'de şüpheli paket paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 02:32 | Son Güncelleme

Kadıköy'de 4 katlı bir binanın girişine bırakılan şüpheli paket paniği yol açtı. Bomba imha uzmanının açtığı paketten oyuncak çıktı.

Kadıköy'de şüpheli paket paniği

Olay, Caferağa Mahallesi Arayıcıbaşı Sokakta saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde dört katlı binanın girişine bırakılan şüpheli paketi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi alınarak durumu Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere haber verdi.

VATANDAŞLAR OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ekipler herhangi gibi bir olumsuzluğa karşı sokaktaki eğlence mekanlarını ve dört katlı binada yaşayan vatandaşları kısa sürede olay yerinden uzaklaştırdı.

PAKETTEN OYUNCAK ÇIKTI

Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede pakette oyuncak olduğu anlaşıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)


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kadıköy şüpheli paket

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