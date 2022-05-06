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  4. Kadıköy'de taksi denetimi! 196’şar lira para cezası kesildi

Kadıköy'de taksi denetimi! 196’şar lira para cezası kesildi

06.05.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında polis ekipleri, emniyet kemeri takmadığı belirlenen taksi sürücülerine 196’şar lira para cezası kesti.

Kadıköy'de taksi denetimi! 196’şar lira para cezası kesildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de Rıhtım Caddesi üzerinde ticari taksi denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan taksi şoförlerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilirken, emniyet kemeri takıp takmadıkları, taksimetre açıp açmadıkları, kısa mesafe yolcu alıp almadıkları incelendi.

196'ŞAR LİRA PARA CEZASI

Denetimler esnasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 taksi sürücüsüne 196’şar lira para cezası kesildi.

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“ASLINDA KEMER TAKIYORUZ AMA BUGÜN BÖYLE DENK GELDİ”

Denetimlerde ceza yiyen taksi şoförü, “Kemer takmadığımız için ceza yedik. Memur arkadaşlar da görevini yapmak zorunda. Aslında kemer takıyoruz ama bugün böyle denk geldi. Taksiye inip binerken bazen unutabiliyoruz” diye konuştu.

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(İHA)

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Kadıköy
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