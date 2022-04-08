HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kadıköy'de taksinin kapısını 'sert kapattın' tartışması kamerada

Kadıköy'de taksinin kapısını 'sert kapattın' tartışması kamerada

08.04.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de taksiden inen yolcular ile taksi şoförü arasında kapıyı sert kapattın tartışması yaşandı. Çevredekilerin uyarısıyla son bulan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Moda'da meydana geldi. İddiaya göre taksiden inen yolcunun kapıyı sert kapatması üzerine taksi şoförü tepki gösterdi. Taksiden inen şoför bagaj ve ön kapıyı kendisi açıp sert şekilde kapatarak 'bu şekilde kapatman doğru mu? ' diyerek yolcu ile tartışmaya başladı. Yolcu da taksiciye 'trafikte telefon ile konuşma normal mi?' diyerek tepki gösterdi. Bir kişi araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Sokakta yaşanan tartışma bir bina sakinin bağırarak tepki göstermesinin ardından sona erdi. Sokaktaki tartışma cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu eve giren türbeyle karşılaşıyor! Bu eve giren türbeyle karşılaşıyor!
"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı
Nisa bebeğin annesinin ailesiyle ilgili dikkat çeken detayNisa bebeğin annesinin ailesiyle ilgili dikkat çeken detay
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Beyoğlu’nda kadınlar marketi birbirine kattı

Beyoğlu’nda kadınlar marketi birbirine kattı

Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!

Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!

Tren istasyonunu vurdular: Ölü ve yaralılar var! Rusya'dan açıklama

Tren istasyonunu vurdular: Ölü ve yaralılar var! Rusya'dan açıklama

8 bilezik için yakılarak öldürülmüştü! Sanık: Ders çalışıyordum

8 bilezik için yakılarak öldürülmüştü! Sanık: Ders çalışıyordum

İngiliz öğretmen vahşice öldürüldü! Kan donduran sözler

İngiliz öğretmen vahşice öldürüldü! Kan donduran sözler

İlginizi Çekebilir

Geliri dudak uçuklattı! “Buna neden para ödüyorlar?”

Geliri dudak uçuklattı! “Buna neden para ödüyorlar?”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Tüm dünyada yayınlandı! Cinsel ilişkiye giren çift gündem oldu

Tüm dünyada yayınlandı! Cinsel ilişkiye giren çift gündem oldu

Bildiğiniz her şeyi unutun: Sakın soyarak haşlamayın!

Bildiğiniz her şeyi unutun: Sakın soyarak haşlamayın!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.