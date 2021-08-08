HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kadıköy'de tüyler ürperten görüntü! 3'üncü kattan düşen kadın kanlar içinde kaldı

Kadıköy'de tüyler ürperten görüntü! 3'üncü kattan düşen kadın kanlar içinde kaldı

08.08.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de sabah saatlerinde Özbekistan uyruklu bir kadın, binanın 3'üncü katından düştü. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de tüyler ürperten görüntü! 3'üncü kattan düşen kadın kanlar içinde kaldı

Olay saat 08.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi Reşit Efendi Sokak üzerinde meydana geldi. Gece arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yapan 40 yaşındaki Özbekistan uyruklu Züleyha B. evine döndü. Ertesi sabah ise eve gelen arkadaşları Züleyha B.'yi evin içinde bulamadı. Dışarıdan gelen sesleri duyan yakınları Züleyha B'yi iki binanın arasındaki boşlukta yerde yatarken gördü.

İstanbul ilginç olay! Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdiİstanbul ilginç olay! Yufka açan kadın çatıdan düştü, kızı sinir krizi geçirdi

Özbekistan uyruklu kadının binanın 3'üncü katından, 2'inci kattaki tenteye çarpıp ardından da yere düştüğü öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı kadını bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı Züleyha B. ,ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine başlanan kadının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

1eca80605ee16621787a1c07fa3b0139

e3b8093563c8f8f1ac932b84ec5b0f20

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladıŞaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladı
Bursa'da eşi benzeri görülmemiş olay! Merdivenlere sıkıştıBursa'da eşi benzeri görülmemiş olay! Merdivenlere sıkıştı
Topunu almak isterken kanala düşen çocuktan acı haberTopunu almak isterken kanala düşen çocuktan acı haber
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy Özbekistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Mardin'de toz bulutu etkili oldu! Evlerin pencereleri kapatıldı

Mardin'de toz bulutu etkili oldu! Evlerin pencereleri kapatıldı

Afgan mültecilerin eğlendiği anlara isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Afgan mültecilerin eğlendiği anlara isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.