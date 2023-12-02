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  4. Kadıköy'de üst geçitten atlayan bir kişi ağır yaralandı! Yardımına sürücüler koştu

Kadıköy'de üst geçitten atlayan bir kişi ağır yaralandı! Yardımına sürücüler koştu

02.12.2023 00:56 | Son Güncelleme:
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İstanbul Kadıköy'de üst geçitten D-100 Karayoluna üst geçitten atladı. Araçlarıyla seyir halindeki sürücülerin yardımına koştuğu kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kadıköy'de üst geçitten atlayan bir kişi ağır yaralandı! Yardımına sürücüler koştu

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, D-100 Karayolu, Kozyatağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kişi D-100 Karayolu üzerinde yer alan, yaklaşık 10 metrelik bir yükseklikteki bir üst geçitten kendini aşağı bıraktı.

ATLADIĞINI GÖREN SÜRÜCÜLER YARDIMA KOŞTU

Metrelerce yükseklikten yere çakılan şahıs ağır yaralandı. Olayın yaşanması üzerine seyir halindeki sürücüler tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri kendini üst geçitten aşağıya atan ağır yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı karayolunda trafik önlemleri aldı. Karayolunda trafik polis ekiplerinin kontrolünde tek şeritten ve yan yollardan ilerlerken, polis ekipleri olayla ilgili de inceleme başlattı.

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Kadıköy
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