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Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Eski tip radyonun içine saklamışlar

16.11.2020 13:07 | Son Güncelleme:
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Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Eski tip radyonun içine saklamışlar

Kadıköy'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Takibe alınıp durdurulan otomobilin bagajındaki eski tip radyonun içinde uyuşturucu maddeler çıktı. 3 ruhsatsız tabanca, bir miktar para ve 2 adet hassas terazinin de ele geçirildiği operasyonda, şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kadıköy’de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde bir otomobilde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine aracı takibe aldı. Durdurulan otomobilde yapılan aramalarda aracın bagajında bulunan eski tip, içi boş radyo içine saklanmış, 2 kilo 804 gram uyuşturucu madde bulundu. Otomobilde yapılan aramada ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Otomobilde bulunan şüpheliler Sinan B., Meryem Dilara Ç. ve yaşı küçük K.Ç., gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulanması sonrası, uyuşturucu maddeleri temin eden 1 kişi ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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