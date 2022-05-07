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  4. Kadıköy'de yaşandı! İETT otobüsü ile yolcu birbirine girdi

Kadıköy'de yaşandı! İETT otobüsü ile yolcu birbirine girdi

07.05.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de, yolcu ile İETT şoförünün arasındaki kavga, ilginç anlara sahne oldu. Otobüse binmek isteyen bir vatandaş, durakta beklemediği gerekçesiyle kendisini almayan şoför ile tartışma yaşadı. İki arasındaki bağrışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Şoförün ayakkabısının çıktığı kavga kameraya da yansıdı.

Gündüz vakti hareketli anların yaşanmasına neden olay, geçtiğimiz aylarda Kadıköy Kuşdili Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, durakta beklemediği gerekçesiyle otobüse alınmayan vatandaş, İETT şoförüne saldırdı. İkili arasında sözlü olarak başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların tekme ve yumruklu kavgasını çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, otobüse alınmadığı iddia edilen şahsın İETT aracını yumrukladıktan sonra otobüs şoförüyle tartışmaya başladığı görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kadıköy
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