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Kadıköy'de yaşlı kadına bakıcı şiddeti! Görüntüler dehşete düşürdü

18.01.2021 12:49 | Son Güncelleme:
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Kadıköy'de yaşlı kadına bakıcı şiddeti! Görüntüler dehşete düşürdü

İstanbul Kadıköy'de bakıcının yaşlı kadına olan sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşlı kadının pencereye çıkarak 'burada beni dövüyorlar' diyerek yardım istediğinin yer aldığı görüntüler kanını dondurdu.

Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Kadıköy Göztepe’de meydana geldi. Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen kadın bakıcı, birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulundu.

Bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına cinsel içerikli sözlü tacizde bulunduğu görülüyor.

Yaşlı kadının polise giderek şikayetçi olacağını ve ayağındaki yara izlerini göstereceğini söylemesi üzerine bakıcının ‘ne polisi ya jandarmaya göster’ diyerek dalga geçtiği yer alıyor.

Yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına terlik fırlattığının yer aldığı görüntülerde, pencereye çıkan yaşlı kadının “burada beni dövüyorlar” diyerek yardım istediği görülüyor.

(İHA)

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