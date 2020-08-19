HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadıköy'de yine aynı olay! Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı

Kadıköy'de yine aynı olay! Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 11:45 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de bankta uyuyan bir vatandaşın cüzdanını çalmaya çalışan şahıs yine aynı yerde başka bir vatandaşın cüzdanını güpegündüz çalmaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da yaşanan hırsızlık girişimi bu kadarına da pes dedirtti.

BANKTA UYUYAN ADAMIN CÜZDANINI ÇALMAYA ÇALIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy İskelesi’nde bankta uyuyan bir vatandaşın cüzdanını cep telefonu ile konuşuyor gibi yaparak çalmaya çalışan şahıs kameralara yansımıştı. Dün aynı şahıs yine aynı yerde bankta uyuklayan başka bir vatandaşın cüzdanını çalmaya çalıştı. Bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıyan hırsızlık girişimi bu kadarına da pes dedirtti.

Görüntülerde hırsızlık girişiminde bulunan şahıs bankta uyuklayan vatandaşın yanına oturuyor. Çevreyi gözetleyen şahıs, daha sonra adamın cüzdanını çalmaya çalışıyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt
'Ellerini bağlayıp foseptiğe attım' demişti'Ellerini bağlayıp foseptiğe attım' demişti
Bu besinleri tüketmezseniz pişman olursunuz!Bu besinleri tüketmezseniz pişman olursunuz!

En Çok Okunan Haberler

Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa etti
Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa etti
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Bir devir sona eriyor
Bir devir sona eriyor
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
16 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
16 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Bursa'da 'makas atma' terörü! 6 araç birbirine girdi
Bursa'da 'makas atma' terörü! 6 araç birbirine girdi

Diğer Haberler

Bursa'da 'foseptik' cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
'Ellerini bağlayıp foseptiğe attım' demişti
İstanbul'da eylem hazırlığındaki iki DHKP-C'li terörist yakalandı
Eylem hazırlığındaki iki DHKP-C'li yakalandı
28 ilde 65 yaş ve üzeri için yeni kısıtlama kararları
28 ilde 65 yaş ve üzeri için yeni kısıtlama kararları
Hakkari'de düğünlere 2 saat sınırı
İl genelinde düğünlere 2 saat sınırı
Sancaktepe'de boş arazideki cinayetin altından yasak aşk çıktı
Cinayetin altından yasak aşk çıktı! Eşiyle kaçınca...
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'makyaj malzemesi' uyarısı
Prof. Dr. Ceyhan'dan kritik uyarı! 'Bunu kesinlikle yapmayın'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.