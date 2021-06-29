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  4. Kadıköy'deki apartmanda yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'deki apartmanda yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

29.06.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Kadıköy’de 5 katlı bir apartmanın 1’inci katında çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'deki apartmanda yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

Rasimpaşa Mahallesi Teyyareci Sami Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın 1’inci katında bulunan dairenin yan tarafına uzantı olarak yapılan oda bölümünde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

YANGINA UYKUDA YAKALANDI

İçeride mahsur kalan vatandaşlar itfaiye sepeti yardımıyla kurtarıldı. Yangına uykuda yakalanan bir kişi ise hayatını kaybetti.

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Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale ederek ayakta tedavi etti. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

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Yangını gören Ahmet Acar, “ Sabah saatlerinde iş yerimizi açmaya geldiğimizde yangını gördük. İtfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apart odalarda kalan bir kişi hayatını kaybetmiş” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kadıköy
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