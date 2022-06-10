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Kadıköy'deki bıçaklı metro saldırganı Emrah Yılmaz tahliye oldu: Ogün elimde bıçak olmasaydı...

10.06.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz tahliye oldu. Sanığın yaklaşık 7 ay tutuklu bulunduğunu dikkate alarak tahliyesine karar verilirken, Yılmaz savunmasında, Ben bu insanlardan darbe aldım. Müşteki bana tekme atmıştır. Benim elimde o gün bıçak olmasaydı tekme atsaydım attığım tekmeyi de silah sayacaklardı'' dedi.

Kadıköy'deki bıçaklı metro saldırganı Emrah Yılmaz tahliye oldu: Ogün elimde bıçak olmasaydı...

Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Emrah Yılmaz'ın (32) yargılanmasına devam edildi. Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Emrah Yılmaz tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Adli Tıp Kurumu, sanığın cezai ehliyeti tam olduğuna dair raporu mahkemeye sundu.

“BENİM ELİMDE O GÜN BIÇAK OLMASAYDI TEKME ATSAYDIM ATTIĞIM TEKMEYİ DE SİLAH SAYACAKLARDI”

Duruşmada söz alan sanık Yılmaz, “Ben müştekiyi uyardım ancak olay anında bir sürü kişi geldi araya girdi. Olayla hiç alakası olmayan müşteki olaya müdahil olmuş. Toplumu galeyana getirmiş. Ben bu insanlardan darbe aldım. Müşteki bana tekme atmıştır. Benim elimde o gün bıçak olmasaydı tekme atsaydım attığım tekmeyi de silah sayacaklardı. Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Tahliye olduğu takdirde tüm adli kontrol gereklerini yerine getirecektir”
Sanık Avukatı Ezgi Sena Yassıbaş, ”Müvekkilim tahliye olduğu taktirde tüm adli kontrol gereklerini yerine getirecektir. Tüm deliller toplanmıştır. Müvekkilimin delilleri karartma gibi bir durumu söz konusu değildir. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

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YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI

Duruşma savcısı, sanığın 25 Kasım 2021’den beri tutuklu bulunduğunu belirterek, sanığın tahliyesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi ve delillerin çoğunun toplanmış olmasını gerekçe göstererek sanık Emrah Yılmaz’ın tahliyesine karar verdi. Öte yandan, Emrah Yılmaz hakkında yurt dışına çıkmamak ve haftanın 2 günü en yakın ilçe emniyet müdürlüğüne giderek imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Mahkeme dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

(İHA)

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