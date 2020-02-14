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  4. Kadıköy'deki çekici kazası çok konuşulmuştu! İkinci şoku yaşadı

Kadıköy'deki çekici kazası çok konuşulmuştu! İkinci şoku yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 10:00 | Son Güncelleme

İstanbul'da geçtiğimiz ay park halindeki bir aracı kaldırmaya çalışan çekici operatörü, araç içerisindeki 85 yaşındaki kadını fark etmeyince akılalmaz bir kazaya neden olmuştu. Kaza sonrası hastanede tedavi olan Leyla Çetinkol taburcu olurken, taburcu olduğu günün ertesine o güne ait hatalı park cezası geldi.

Kadıköy'deki çekici kazası çok konuşulmuştu! İkinci şoku yaşadı

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi üzerinde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, Çiğdem Cingi isimli kadın, 85 yaşındaki annesi Leyla Çetinkol’la fatura yatırmak için evinden çıktı. Hukukçular Sitesi önündeki bir cep parka aracını park eden Çingi, fatura merkezine gitmek üzere aracından indi. Bu sırada bir çekici operatörü, park halindeki aracın başına gelerek hemen aracı yüklemek istedi. Bu sırada arka koltukta oturan yaşlı kadın, araç içerisinde panik yaşadı ve kapıyı açtı. Bunun üzerine araç çekiciye yüklenirken 85 yaşındaki Leyla Çetinkol da bir anda yere düştü. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan kadının kol ve bacak kısmında çeşitli kırıklar olduğu tespit edildi.

İKİNCİ ŞOKU YAŞADI

Öte yandan tedavisinin ardından taburcu edilen Leyla Çetinkol’un kızının evine olay günü yaşlı kadının içerisinden düştüğü aracın durak önüne park edilmesinden dolayı postane aracılığıyla trafik cezası geldi. İkinci şoku yaşayan Çiğdem Çiğci ise gözlerine inanamadı.

'İNANAMADIM BÖYLE BİR ŞEYE'

Çekiciden düşen yaşlı kadının kızı Çiğdem Çiğci, “Sabahleyin annemle kahvaltı yaparken postacı geldi zile bastı. Abla trafik cezan var dedi. Trafik cezasını elime aldığımda o günkü olayın cezası gelince ben şoka girdim. Ben çok sinirlendim. Annem de çok sinirlendi. Biz böyle bir olayı yaşamışız bir aydır mahvolmuşuz bir de üstüne üstelik eve ceza yollanıyor. Gerçekten çok sinirlendim inanamadım böyle bir şeye” dedi.

Yetkililere seslenen Çiğci, “Para önemli değil bakın para önemli değil ben bu parayı ödeyemeyecek durumda değilim. Her türlü bu parayı öderim. Bu yapılan haksızlığın üstüne eve ceza gelmesine biz çok sinirlendik ve çok üzüldük. Gereken kurumlara şunu söylemek istiyorum. Bana böyle bir cezanın gelmesi çok saçma ve çok üzücü bir durum. Bu konuyla yakından ilgilenmelerini istiyorum. Gerekenin yapılmasını istiyorum” diye konuştu.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
kadıköy çekici leyla çetinkol

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