Kadıköy'deki çekici kazasıyla ilgili soruşturma açıldı

İstanbul Kadıköy'de dün yaşanan olayda, pak halindeki araçta bulunan 85 yaşındaki Leyla Çetinkol, çekici sürücüsünün içerisini kontrol etmeden kaldırmaya çalıştığı araçtan düştü.

Araçtan düştükten sonra vücudunda kırıklar oluşan kadının hastanedeki tedavisi devam ederken, İstanbul Valiliği önemli bir açıklama yaptı.

Açıklamada, çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldığı ve müfettiş talep edildiği belirtilerek "Araç çekme işlemi esnasındaki kaza tüm yönleri ile soruşturulacaktır. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu süreci bizzat takip etmektedir. Bu üzücü kaza nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavi gören Leyla Çetinkol hanımefendiye ve tüm yakınlarına üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

