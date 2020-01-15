HABER
  4. Kadıköy'deki çekici kazasıyla ilgili soruşturma açıldı

Kadıköy'deki çekici kazasıyla ilgili soruşturma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 15:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İstanbul Valiliği, Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadının yaralandığı olayla ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Kadıköy'deki çekici kazasıyla ilgili soruşturma açıldı

İstanbul Kadıköy'de dün yaşanan olayda, pak halindeki araçta bulunan 85 yaşındaki Leyla Çetinkol, çekici sürücüsünün içerisini kontrol etmeden kaldırmaya çalıştığı araçtan düştü.

Araçtan düştükten sonra vücudunda kırıklar oluşan kadının hastanedeki tedavisi devam ederken, İstanbul Valiliği önemli bir açıklama yaptı.

Açıklamada, çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldığı ve müfettiş talep edildiği belirtilerek "Araç çekme işlemi esnasındaki kaza tüm yönleri ile soruşturulacaktır. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu süreci bizzat takip etmektedir. Bu üzücü kaza nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavi gören Leyla Çetinkol hanımefendiye ve tüm yakınlarına üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı! Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı!
Genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdülerGenç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdüler
Kaynar su üzerine dökülen minik Merve öldüKaynar su üzerine dökülen minik Merve öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul kadıköy

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İstanbul'un iki ilçesinde 'sahte dolar' operasyonu

İstanbul'un iki ilçesinde 'sahte dolar' operasyonu

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da HDP İl Başkanlığı binası önünde hareketli dakikalar

İstanbul'da HDP İl Başkanlığı binası önünde hareketli dakikalar

Son dakika! Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay hakkında flaş karar

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay hakkında flaş karar

Son dakika: İstanbul'da domuz gribi şüphesiyle ilgili ölümlere ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan 'domuz gribi' açıklaması

Hırsızlık saniye saniye görüntülendi! Yerdeki cüzdana önce tekme attı sonra çaldı

İlk önce tekme attı sonra...

İBB’den 'Acil Tabut Alımı' ihalesi! 5 binin üzerinde tabut alınacak

İBB’den 'Acil Tabut Alımı' ihalesi!

Ayten Kılıç eşinden boşanmasını adliye önünde davul ve zurnayla kutladı!

Karar sonrası adliye önünde davul ve zurnayla kutlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.